Reoberta l'autovia A-2 entre El Bruc i Collbató (Barcelona) i estabilitzat l'incendi

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

La circulació a l'autovia A-2 està reoberta entre El Bruc i Collbató (Barcelona) després que la via ha estat tallada a causa de l'incendi de vegetació que crema aquest dimarts a la tarda i ha quedat estabilitzat a les 18.28 hores.

Els Bombers de la Generalitat han explicat en un tuit recollit per Europa Press que mantenen en el lloc 22 dotacions terrestres i quatre aèries.

Per la seva banda el Servei Català de Trànsit (SCT) ha detallat també en un tuit que hi ha dos carrils oberts en direcció a Barcelona i un en direcció a Lleida, i també es fa regulació del trànsit en el Túnel del Bruc per evitar que els vehicles es quedin parats a l'interior a causa de les retencions.