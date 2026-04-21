Reoberta l'AP-7 al Vendrell (Tarragona) en sentit Martorell/Barcelona

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 s'ha pogut reobrir a l'altura del Vendrell (Tarragona) en direcció Martorell/Barcelona aquest dimarts cap a les 15.00 hores, informa el Servei Català de Trànsit a X.
L'autopista estava tallada a aquesta altura després que un camió hagués bolcat vora les 08.00, tot i que, al voltant de les 14.00 hores ja s'havien reobert dos carrils a l'altura de Santa Oliva (Tarragona).
En aquest punt, un carril es manté tallat en sentit nord per les tasques de reparació de la via.