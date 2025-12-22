Reoberta l'AP-7 a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) cap a Tarragona després d'un accident

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 ha reobert la circulació aquest dilluns cap a les 16.11 hores a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) per un accident que s'ha produït en direcció Tarragona.
Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press, el sinistre ha provocat retencions d'uns deu quilòmetres.
La via ha recuperat el pas de vehicles després que l'avís de l'accident s'hagi produït a les 14.28 hores i hagi tallat l'autopista des de les 14.58 hores.