Reoberta l'AP-7 a Sant Celoni (Barcelona) després del tall per una manifestació

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 a Sant Celoni (Barcelona) en sentit sud ha estat reoberta aquest divendres sobre les 8.17 hores després del tall produït per una manifestació.
La via ha estat tallada al voltant d'una hora i ha registrat fins a 6 quilòmetres de cues, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Han afegit que, després de reobrir la carretera, un vehicle s'ha avariat en aquest mateix punt i està provocant retencions de 3 quilòmetres.