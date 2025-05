Reoberta l'AP-7 a Cambrils (Tarragona) després de dues hores tancada per uns camions accidentats

TARRAGONA 29 maig (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 a Cambrils (Tarragona) s'ha reobert en sentit nord després d'un accident entre dos camions que ha obligat a tallar la via a les 9.00 hores, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Per fer-ho, s'ha desactivat el desviament cap a l'A-7, que s'ha establert per poder donar sortida als vehicles i evitar retencions, que no han superat els 2,5 quilòmetres durant tot el matí.

Un dels camions accidentats és al voral de l'autopista en espera de transvasar la càrrega, i un dels conductors ha resultat ferit lleu.