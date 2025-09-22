Reoberta l'AP-7 a Bàscara (Girona) després de l'incendi d'un camió d'hidrocarburs

GIRONA 22 set. (GIRONA) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha reobert l'AP-7 a Bàscara (Girona) aquest dilluns a la tarda després que la via patís un tall a les 14:18 hores a causa de l'incendi d'un camió que transportava hidrocarburs, ha informat el SCT en un missatge a X recollit per Europa Press.
En l'incident hi han treballat 6 dotacions dels Bombers de la Generalitat, si bé les flames només han afectat la cabina del vehicle i vegetació del voral de l'autopista.
Fins al lloc també s'hi han desplaçat efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atès el conductor del camió, i Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Transcat a conseqüència del succés.