Reoberta la Gran Via de Barcelona en els dos sentits després de la manifestació de docents

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La circulació a la Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) s'ha restablert en tots dos sentits amb retencions des del Prat de Llobregat (Barcelona) en sentit a la capital catalana després que una manifestació de docents en vaga obligués a tallar-la aquest dimarts al matí.
També s'ha restablert la circulació a la C-60 a Argentona (Barcelona) amb retencions en sentit Mataró (Barcelona), ha informat el Servei Català de Trànsit en una publicació en X recollida per Europa Press.
La C-32 a la mateixa localitat està tallada en tots dos sentits, amb retencions des de Vilassar de Dalt (Barcelona) en sentit Girona i des de Mataró (Barcelona) en sentit a la capital catalana.
L'AP-7 té un carril tallat a Granollers (Barcelona) en sentit Tarragona amb retencions des de Llinars del Vallès (Barcelona).
L'N-340 està tallada a Tarragona en tots dos sentits.