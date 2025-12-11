Reoberta la GI-550 entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm (Girona) després del tall per un accident

GIRONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
La GI-550 entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm (Girona) ha reobert la circulació en tots dos sentits aquest dijous a les 9.31 hores després del tall per un accident que ha obligat a aturar-la a les 7.12 hores, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'accident s'ha produït després del xoc entre dos turismes, pel qual un dels vehicles ha quedat bolcat i amb una persona atrapada a l'interior, i els Bombers de la Generalitat han fet les maniobres d'excarceració per alliberar-la, ha informat el cos en un altre missatge a X.
Els Bombers s'hi han desplaçat amb 4 dotacions i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès la persona ferida.