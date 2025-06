Reoberta la circulació a l'AP-7 després d'incendiar-se un camió amb àcid a Mont-roig (Tarragona)

TARRAGONA 23 juny (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat en un missatge a X recollit per Europa Press de l'obertura dels dos carrils de l'AP-7 a l'altura de Mont-roig del Camp (Tarragona) en sentit sud, via que estava tallada per complet en aquest punt des de diumenge a la nit després d'incendiar-se un camió amb àcid clorhídric.

Protecció Civil també ha desactivat el Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (Transcat) un cop s'ha retirat el vehicle afectat de la calçada, segons ha informat en un comunicat.

Els Bombers de la Generalitat han treballat durant tota la nit per fer el transvasament dels 24.000 litres d'àcid que contenia la cisterna, dels quals se n'han filtrat uns 500.

No obstant això, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha informat el Cecat de Protecció Civil que no hi ha afectació en el medi.

Un cop finalitzat el transvasament de l'àcid, els Bombers han engegat el vehicle afectat i l'han conduït fins a una àrea de servei de la zona, la qual cosa ha permès reobrir tots dos carrils i recuperar la normalitat del tràfic a l'AP-7 en sentit sud.