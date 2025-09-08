Reoberta a la circulació la GI-555 a Sils (Girona) després de l'accident mortal

GIRONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La GI-555 a Sils (Girona) ha estat reoberta aquest dilluns sobre les 9.42 hores després de l'accident per xoc frontal amb 2 cotxes implicats en què una de les dues conductores ha mort.
La via ha estat tallada més de tres hores i els equips d'emergència han rebut l'avís de l'incident sobre les 6.10 hores, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
L'altra conductora ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.
Arran del sinistre, que ha obligat a tallar la via en tots dos sentits de la marxa, s'han activat 8 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 2 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima, són 99 les persones mortes en les carreteres catalanes aquest 2025.