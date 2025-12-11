Reoberta l'A-2 al Bruc (Barcelona) en sentit Lleida després del xoc entre dos camions

BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
La circulació a l'A-2 al Bruc s'ha reobert en sentit Lleida després d'haver-se tallat a les 13.15 hores per un accident entre dos camions, que ha deixat un ferit menys greu traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (Barcelona).
En una anotació a X del Servei Català de Trànsit (SCT), han explicat que la circulació ja s'ha normalitzat després d'haver provocat retencions des de Collbató (Barcelona).
Arran de l'accident s'han activat 3 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), entre les quals l'helicòpter medicalitzat, i els Bombers de la Generalitat han treballat sobre el terreny amb 5 dotacions, que han alliberat el conductor atrapat en un dels camions i han treballat per contenir una fuita de combustible.