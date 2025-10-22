Reoberta amb cues la ronda Litoral de Barcelona després d'un accident entre dues motos amb un camió

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La ronda Litoral de Barcelona s'ha reobert aquest dimecres cap a les 14.30 hores després de l'accident entre dues motos i un camió que s'ha produït a les 13.50 hores a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat, però es registren retencions d'uns 6 quilòmetres, informen fonts municipals a Europa Press.
L'accident ha deixat una persona ferida lleu, que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat a l'hospital.
Contra direcció també s'ha hagut de tallar un carril i hi ha hagut aturades des de la Zona Franca en direcció Besòs.