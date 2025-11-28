Reoberta la C-59 a Caldes de Montbui (Barcelona) després de més de 2 hores de tall per l'incendi

BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
La C-59 a Caldes de Montbui (Barcelona) s'ha reobert aquest divendres a les 10.27 hores després de gairebé 2 hores i 30 minuts de tall arran de l'incendi en una empresa de reciclatge de la localitat barcelonina que ha deixat tres ferits greus.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press, la via s'ha tallat aquest divendres a les 7.57 hores per un foc produït a les 7.12 hores.
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi a la indústria aquest divendres a les 9.03 hores, fins al qual han desplaçat 17 dotacions del cos.