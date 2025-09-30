Reoberta la C-58 a Vacarisses (Barcelona) després d'un xoc frontal en què ha mort una dona

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
La C-58 a Vacarisses (Barcelona) ha reobert el trànsit aquest dimarts cap a les 17.00 hores després d'un xoc frontal entre un turisme i un camió que s'ha produït a les 14.25, accident en el qual ha mort una dona.
Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press, encara hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa.
Arran de l'accident s'han activat cinc patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat terrestre i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i ara com ara no se saben les causes per les quals han col·lisionat frontalment els dos vehicles.