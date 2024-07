Reoberta la C-32 a Pineda i Calella en sentit nord després de l'accident d'autobús

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

La circulació a la carretera C-32 a Pineda de Mar i Calella (Barcelona) en sentit nord s'ha reobert a les 23.40 hores d'aquest dimarts després de l'accident d'un autobús entre Pineda i Tordera que ha provocat unes 50 víctimes.

En una anotació a través de la xarxa social X aquest dimecres, recollida per Europa Press, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que "aquesta nit ha quedat normalitzada la circulació" a la via, on fins ara s'havien estat fent desviaments.

L'autobús portava uns 60 treballadors de l'empresa Inditex, els ferits van ser traslladats a diferents centres hospitalaris, i segons informen fonts de Trànsit a Europa Press s'ha decidit reobrir la via "un cop retirat l'autobús i valorada l'estructura del túnel".