Publicat 03/10/2025 10:40

Reoberta la C-25 a Manresa (Barcelona) després d'un tall per una manifestació

Archivo - Imatge de recurs de cues a una carretera
TRÁNSITO - Archivo

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -

La C-25 a Manresa (Barcelona) ha pogut reobrir tots els carrils després del tall que s'ha produït aquest divendres cap a les 08.30 hores a causa d'una manifestació que ha obligat a aturar el trànsit, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press.

No obstant això, encara hi ha 4 quilòmetres de retencions en tots dos sentits de la marxa i s'ha tallat l'accés a la C-55.

D'altra banda, la C-17 està tallada a Vic (Barcelona) en direcció Ripoll (Girona) per les mateixes circumstàncies.

