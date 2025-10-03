Reoberta la C-25 a Manresa (Barcelona) després d'un tall per una manifestació

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
La C-25 a Manresa (Barcelona) ha pogut reobrir tots els carrils després del tall que s'ha produït aquest divendres cap a les 08.30 hores a causa d'una manifestació que ha obligat a aturar el trànsit, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press.
No obstant això, encara hi ha 4 quilòmetres de retencions en tots dos sentits de la marxa i s'ha tallat l'accés a la C-55.
D'altra banda, la C-17 està tallada a Vic (Barcelona) en direcció Ripoll (Girona) per les mateixes circumstàncies.