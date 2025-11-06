Reoberta la C-17 a Mollet (Barcelona), que registra 2 quilòmetres de cues per les pluges

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
La C-17 a Mollet del Vallès (Barcelona) s'ha reobert aquest dijous cap a les 10.30 hores després d'estar tallada durant aproximadament una hora per les pluges intenses, i la circulació es va recuperant però amb 2 quilòmetres de retencions.
Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press, la via ha estat tallada entre els punts quilomètrics 11 i 12, i les retencions es registren en direcció a la capital catalana.
D'altra banda, la circulació també s'ha normalitzat a l'AP-7 i a la C-58 a la zona del Vallès (Barcelona), a més de la resta d'accessos a la capital.