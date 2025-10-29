Publicat 29/10/2025 09:08

Reobert el tall a la C-32 a Cornellà i a la Ronda Litoral (Barcelona) en sentit Llobregat

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -

El tall a la C-32 a Cornellà de Llobregat (Barcelona) en tots dos sentits i a la Ronda Litoral de Barcelona en sentit Llobregat han estat reoberts aquest dimecres sobre les 8:45 hores.

Així ho ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat, on han apuntat que es manté tallada la Ronda Litoral de Barcelona en sentit Trinitat.

El tall a la C-32 a Cornellà de Llobregat (Barcelona) s'ha produït sobre les 7.31 hores i a la Ronda litoral de Barcelona sobre les 8.02 hores.

