Reobert un carril per sentit a l'AP-7 a l'Aldea (Tarragona), amb cues de 14 quilòmetres

TARRAGONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 a l'Aldea (Tarragona) té reobert un carril per cada sentit de la marxa aquest dimarts a les 13.30 hores, després de l'accident mortal que s'ha produït al matí amb tres camions implicats, però hi ha uns 14 quilòmetres de retencions en sentit nord d'Ulldecona a l'Aldea.
La circulació en sentit sud s'ha pogut reprendre després d'obrir-se un carril cap a les 11.20 hores, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'accident ha deixat una víctima mortal i una persona en estat greu, que ha estat traslladada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.