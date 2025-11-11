Reobert un carril de l'AP-7 en sentit sud a l'Aldea (Tarragona) després de l'accident de camions

TARRAGONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 a l'altura de L'Aldea (Tarragona) ha pogut reobrir un carril en sentit sud després de l'accident mortal que s'ha produït aquest dimarts al matí amb fins tres camions implicats, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.
Per això, s'ha anul·lat el desviament obligatori que hi havia a l'altura de l'Ampolla (Tarragona), mentre que en sentit nord l'autopista continua tallada.
En total, hi ha retencions d'1 quilòmetre a cada tram, a més de cues a l'N-340 entre l'Aldea i l'Ampolla.