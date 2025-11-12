Reobert el carril de l'AP-7 a l'Aldea (Tarragona) després de l'accident amb 3 caminones de dimarts

TARRAGONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 a l'Aldea (Tarragona) ha reobert el carril en sentit nord que tenia tallat arran de l'accident mortal que es va produir dimarts al matí amb tres camions implicats.
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicat en un missatge a X recollit per Europa Press que el trànsit en aquesta via és fluït.
Dimarts es va reprendre la circulació en sentit sud en obrir-se un carril cap a les 11.20 hores, però les tasques de neteja van continuar en un dels carrils en sentit nord.