Reobert un carril de l'AP-7 després d'incendiar-se un camió amb àcid a Mont-roig (Tarragona)

TARRAGONA 23 juny (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat en un missatge a X recollit per Europa Press de l'obertura d'un dels carrils de l'AP-7 a l'altura de Mont-roig del Camp (Tarragona) en sentit sud, via que estava tallada per complet en aquest punt després d'incendiar-se un camió amb àcid clorhídric diumenge a la nit.

La circulació en aquest carril s'ha reobert després que els Bombers de la Generalitat hagin enllestit el transvasament de la càrrega del camió, que transportava 24.000 litres d'àcid, i que el remolc afectat hagi estat retirat de la calçada.

No obstant això, es manté tancat un carril per motius de neteja de la via, la qual cosa provoca embussos a Cambrils (Tarragona) i entre 3 i 4 quilòmetres de retencions intermitents a l'A-7 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) en sentit sud.