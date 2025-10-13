Reobert un carril de l'AP-7 a Barberà del Vallès (Barcelona) després de retirar la càrrega d'un camió

BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 a Barberà del Vallès (Barcelona) ha pogut reobrir un dels carrils aquest dilluns cap a les 17.30 hores després de retirar la càrrega d'un camió que ha caigut des de la B-141, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press.
El vehicle ha caigut des d'un pas elevat que travessa per sobre l'autopista i ha trencat part del tancament de seguretat, per la qual cosa s'ha hagut de tancar per assegurar la seguretat dels altres vehicles, a més de netejar la calçada, que ha quedat plena de ferralla que transportava el mateix camió.
El trànsit s'està recuperant i hi ha uns cinc quilòmetres de lentitud a l'autopista en direcció Tarragona.