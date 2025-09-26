Reobert un carril a la C-25 a Rajadell (Barcelona) després del tall per l'incendi d'un camió

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha reobert un carril a la C-25 a Rajadell (Barcelona) en sentit Lleida després del tall produït per l'incendi d'un camió arran d'una avaria mecànica aquest divendres.
La via ha estat tallada entre les 7.22 hores i les 10.16 hores, ha informat el SCT en un missatge a X recollit per Europa Press.
Durant el tall s'han fet desviaments per la sortida 123 cap a Fonollosa (Barcelona), i encara es registra 1 quilòmetre de cues pels treballs dels Bombers, que s'hi han desplaçat amb 4 dotacions.