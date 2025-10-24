Renovem-nos alerta que Catalunya ha consumit més de la meitat del sostre d'emissions fins al 2050

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Renovem-nos ha alertat que Catalunya ha consumit, entre 2017 i 2024 un total de 327,65 tones mètriques de diòxid de carboni equivalent (MtCO2e), més de la meitat (51,4%) del sostre d'emissions 2017-2050 que el Govern ha traslladat al Parlament per aprovar aquesta tardor.
El 2017, el Parlament va aprovar la llei del canvi climàtic, que va introduir un mecanisme per fixar un sostre d'emissions fins al 2050 i un mecanisme per administrar aquesta reducció, els pressupostos de carboni, explica l'entitat en un comunicat d'aquest divendres.
El comitè d'experts en canvi climàtic que es va designar va entregar els seus números al Govern (403 MtCO2e per al 2021-2035), i aquest ha traslladat al Parlament la seva proposta, de 161,5 MtCO2e per al 2026-2030, amb una reducció del -8% anual a partir del 2031, per la qual cosa Catalunya encara podria emetre un total de 310,12 MtCO2e els pròxims 25 anys.
Renovem-nos alerta que, en els 8 anys de tramitació dels pressupostos de carboni (2017-2025), Catalunya ha emès 327,66 MtCO2e, més de la meitat (51,4%) del sostre d'emissions 2017-2050 (637,68 MtCO2e).
"La inacció durant aquests 8 anys ha provocat que en els pròxims 25 anys els objectius siguin més difícils d'assolir", assegura l'entitat.