Renfe tanca les estacions de Premià i Malgrat per "seguretat" a causa del vent

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha decidit tancar les estacions de Premià de Mar i Malgrat de Mar (Barcelona) per "seguretat" davant l'alerta per vent extrem que afecta Catalunya aquest dijous.
Renfe atribueix la decisió al "risc" de caiguda de part de les marquesines, han informat fonts de Renfe a Europa Press.
La caiguda d'arbres a la via ha obligat a tallar l'R4 de Rodalies entre l'Hospitalet de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) i l'R11 entre Girona i Maçanet de la Selva (Girona) aquest dijous a primera hora.