Renfe suspèn per les ratxes de vent els trens en el Corredor Mediterrani i entre València i Castelló

Jesús Hellín - Europa Press
VALÈNCIA 14 febr. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha suspès pel temporal de fortes ratxes de vent el servei ferroviari de Llarga i Mitja Distància entre la Comunitat Valenciana i Catalunya.
En el seu missatge publicat a les seves xarxes socials, Renfe explica que, a causa dels avisos vermell i taronja emesos per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per a la Comunitat Valenciana per ratxes de vent forts i huracanats, el servei ferroviari en el Corredor Mediterrani i trens del Corredor del Llevant entre València i Castelló es troben suprimits durant la jornada d'aquest dissabte.
Renfe ha suspès el servei ferroviari de Llarga Distància (Euromed i Intercity) i de Mitja Distància entre la Comunitat Valenciana i Catalunya para tot aquest dissabte 14 de febrer. Els trens d'aquest corredor es troben suprimits i no s'ha establert servei alternatiu. Tampoc circularan tres serveis d'alta velocitat en el tram entre València i Castelló.
D'altra banda, el servei de la línia de Rodalies C6 entre València i Castelló s'està prestant amb normalitat. Així mateix, Renfe ha habilitat canvis i anul·lacions gratuïtes per als trens afectats per aquesta situació meteorològica adversa.