Renfe programa un tren especial nocturn de Rodalies des de Tortosa (Tarragona) després de l'eclipsi

TARRAGONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha programat un tren especial de la línia R16 de Rodalies de tornada a Barcelona a la nit que partirà des de Tortosa (Tarragona) després de l'eclipsi solar d'aquest dimecres.
En concret, el tren sortirà de Tortosa (Tarragona) a les 21.56 hores i arribarà a l'estació de França de Barcelona a les 00.51 hores, informa Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Entre les parades de la línia, destaquen L'Ampolla, L'Ametlla de Mar, Cambrils, Tarragona, Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú, després de la qual el tren es dirigirà directament a Barcelona.