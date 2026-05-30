Renfe preveu triplicar els punts de neteja de grafitis en trens de Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press
Els Mossos han detingut a 10 persones en 2026 per aquest tipus d'actes vandàlics
BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -
Renfe preveu ampliar de 5 a 14 els punts de neteja de grafitis de trens a Catalunya en els propers mesos, han explicat fonts de l'operadora a Europa Press, que han precisat que esperen acabar l'any amb gairebé tots ells operatius.
En 2025, l'operadora va netejar una superfície de grafitis als trens de Catalunya de 55.100 metres quadrats, l'equivalent a 7 camps de futbol, arran de 970 actes vandàlics que van ser denunciats, la qual cosa va tenir un cost de 7,4 milions d'euros.
Aquests fets, que van provocar de mèdia la immobilització de 2 trens diaris, van afectar a 1,4 milions de viatgers per retards i reduccions de capacitat o modificacions en l'horari.
En l'actualitat, el procés de neteja es realitza en 5 punts habilitats de Catalunya, situats a Ripoll (Girona), Sant Andreu Comtal, l'Estació de França, L'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
Ara, l'operadora pretén ampliar-los a Vic, Manresa, Mataró, L'Hospitalet i Vilanova i la Geltrú --en aquests dos últims, ja operatius, s'ampliarà l'espai--, a la província de Barcelona; Móra la Nova, Reus i Sant Vicenç de Calders, a Tarragona, i Lleida, amb la intenció de "no perdre tant temps en el recorregut" que han de realitzar els trens afectats fins als punts de neteja actuals.
LES ESTACIONS AMB MÉS INCIDENTS
Des de l'operadora assenyalen que, després de l'accident ferroviari ocorregut a Gelida (Barcelona), el 20 de gener de 2026, es va registrar un nombre elevat d'actes vandàlics a causa que, entre el 21 de gener i fins a abril, una bona part de la flota va estar immobilitzada, si bé des de març les dades s'han reduït i són fins i tot millors que els de l'any passat.
Fonts de Renfe han assenyalat que l'estació en la qual més actes vandàlics cometen els grafiters és en la de Montcada Bifurcació (Barcelona), amb un total de 31 pintades en el que va d'any, seguida de l'Estació de França, amb 23; Cornellà (Barcelona), amb 22; i Granollers Centre (Barcelona) i Sant Vicenç de Calders (Tarragona) amb 21, respectivament, un fet que atribueixen al fet que es tracta d'estacions en les quals pernocten un gran nombre de combois.
En cas que les accions d'aquests grups, que es colen en les instal·lacions ferroviàries i actuen de forma organitzada en pocs minuts, afectin a elements de seguretat dels trens, com a focus, retrovisors o finestres d'emergència, els trens han de ser traslladats sense passatgers fins a un punt de neteja, la qual cosa no afecta al nombre de serveis però sí pot afectar al nombre de places, operant amb circulacions simples en comptes de dobles.
"Darrere de cada tren pintat hi ha moltes coses que no es veuen. Darrere de cada actuació hi ha molts treballadors, molta coordinació, molta inversió, molts recursos", lamenten des de l'operadora, que assegura que prioritza que el tren sigui útil i es mantingui el servei sempre que no hi hagi elements de seguretat afectats.
NETEJA
Fa 6 mesos que per realitzar aquesta neteja --que en el cas de Ripoll i l'Estació de França es fa en la pròpia estació--, l'operadora ha començat a usar un nou dissolvent, reemplaçant-ho completament per l'anterior des de gener d'aquest any: "El resultat és molt positiu".
Si abans trigaven una hora i mitja a netejar un metre quadrat, ara el temps s'ha reduït fins a entre 10 i 15 minuts: "L'objectiu és intentar baixar el nombre de pintades. No volem netejar, volem que no es pintin els trens".
Per a això, s'ha reforçat la vigilància a les zones de més incidència i Renfe utilitza 3 drones per controlar les intrusions, "que lamentablement són moltes"; també s'ha efectuat una prova pilot canina, que ja ha finalitzat i la implementació de la qual s'està avaluant i s'ha reforçat la coordinació amb Mossos, Adif i la Conselleria de Territori.
A més, Renfe i Adif pretenen dotar els 5 punts de Catalunya en els quals es registren més accions dels "vàndals ferroviaris" amb càmeres volumètriques i d'infrarojos, de la qual es pretén fer una prova pilot aquest any, de manera que si detecten moviment accionin els drones de Renfe, i valoren la col·locació de panells fixos.
Així mateix, agraeixen que el Parlament hagi aprovat una modificació de la llei ferroviària catalana per endurir les sancions als grafiteros, que entenen que funcionarà com a "mesura dissuasiva".
'TURISME DE GRAFITI'
Així i tot, lamenten que, en el cas de Catalunya, existeixi un "turisme de grafiti", amb grups nombrosos que venen d'altres llocs i que actuen de forma coordinada, arribant a organitzar la coneguda com a 'Nit del Grafitero', en la qual l'operadora es veu obligada a reforçar la seguretat.
En aquest sentit, fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a Europa Press que en el que va d'any s'han efectuat 10 detencions i 13 denúncies relacionades amb aquests fets per part de l'Àrea Regional del Transport Urbà (ARTU) i l'Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic (ACAT).