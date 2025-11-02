Renfe ofereix un servei de busos pel tall per obres a Montcada (Barcelona) aquest diumenge

(EMBARGADA PER A DOMINGO 2 DE NOVEMBRE)
BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)
Renfe ofereix aquest diumenge un servei alternatiu per carretera en la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Cerdanyola del Vallès davant de les obres en l'estació de Montcada Bifurcació (Barcelona) que executa Adif.
En paral·lel, la línia R4 prestarà el servei en dos trams: el que discorre entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) o Martorell i Badalona i el que va de Manresa o Terrassa a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), informa Renfe en un comunicat.
Els treballs en l'estació de Montcada Bifurcació també afecten al servei de la R7, que a partir d'aquest diumenge i fins a maig de 2026, interromprà la circulació ferroviària en aquesta línia.
Per garantir la connexió amb el campus universitari, Renfe ha reprogramat el servei de la línia R7: entre Fabra i Puig i Cerdanyola, els viatgers seran reconduïts a la línia R4, i entre Cerdanyola - Cerdanyola UAB - Campus UAB (Eix Central), el servei alternatiu serà per carretera.
Per minimitzar l'afectació al col·lectiu universitari, els busos efectuaran parada dins del propi Campus.