Renfe investiga 2 treballadors per donar ordres errònies i suspendre trens durant la vaga

BARCELONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -

El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha afirmat que s'està investigant dos treballadors ferroviaris per donar "indicacions incorrectes" que van comportar la suspensió d'uns quants trens durant les jornades de vaga convocades pels sindicats minoritaris de Renfe i Adif previstes entre el 17, 19, 24, 26 i 28 de març i l'1 i 3 d'abril.

"El que s'està analitzant són uns fets, unes indicacions incorrectes que van provocar la suspensió ahir a la tarda de 40 trens de les línies R1 i R3 principalment i algun tren de l'R4, amb especial incidència a l'Hospitalet", ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, fets pels quals ha apuntat que s'investiga un treballador.

Ha assegurat que el passat 26 de març ja hi va haver una "situació similar" amb els trens regionals i ha indicat que, per això, s'investiga un altre treballador.

Ha exemplificat la presumpta mala praxi amb una comunicació incorrecta: "Algú hauria comunicat a un maquinista que aquell tren no circularia. Per tant, el maquinista no s'hauria presentat al tren. És un exemple", ha dit.

Ha afegit que no en pot donar més detalls perquè està en marxa un informe de l'assessoria jurídica de la companyia i ha expressat que el que ha passat "no es pot tolerar".