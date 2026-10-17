Renfe informa que s'han retirat de la via les restes del tren a Ricla (Saragossa) de l'AVE Madrid-Barcelona

MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha anunciat aquest dissabte que ja han estat retirats les últimes restes del tren que romania en Ricla (Saragossa) després de la incidència registrada el passat 12 d'octubre en la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona.
"Una vegada completada aquesta operació, és necessari que Adif actuï en la infraestructura afectada i determini quan és possible normalitzar la circulació", ha informat a Europa Press.
El servei ferroviari en aquesta línia es va veure interromput dilluns passat per un incendi en la cabina de cua d'un AVE de Renfe que realitzava el trajecte Madrid Porta d'Atocha-Almudena Grandes-Figueres.
En conseqüència, Adif va demanar a Renfe, Iryo i Ouigo una reorganització de les circulacions, la qual cosa ha portat a la supressió de diversos serveis comercials.
Dimecres passat, el coordinador de la xarxa de Rodalies i portaveu d'Adif a Catalunya, Antonio Carmona, va explicar que preveien que a "principis" de la setmana que ve es pogués restablir la circulació per doble via en l'alta velocitat ferroviària entre Madrid i Barcelona en el tram afectat.