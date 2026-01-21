Renfe habilita un telèfon per a familiars de víctimes del descarrilament a Gelida (Barcelona)

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
Confirma el despreniment d'un mur com a causa de l'accident
BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha habilitat el telèfon 900 101 660 per atendre els familiars de les víctimes del descarrilament d'un tren de Rodalies a Gelida (Barcelona) a conseqüència de la caiguda d'un mur de contenció aquest dimarts.
La companyia informa en un comunicat que "el despreniment d'un mur sobre les vies a causa del temporal ha provocat la col·lisió d'un tren entre Sant Sadurní i Gelida", amb el resultat d'una persona morta i ferits de diversa consideració.
"Renfe lamenta profundament aquesta defunció i trasllada el seu més sentit condol als familiars i éssers estimats, així com tot el seu suport a les persones ferides i afectades", afirma.
A les 22.00, en la línia R4 entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, "s'ha produït la caiguda d'un mur sobre la zona de vies, que ha impactat contra un tren que circulava pel tram".
S'ha activat ajuda externa i s'han atès diverses persones amb ferides de diferent consideració, entre elles el maquinista del tren, assistit per Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM), afegeix.
Per garantir la mobilitat dels usuaris, s'està gestionant un servei alternatiu per carretera per als serveis afectats.
INCIDÈNCIA ENTRE TORDERA I MAÇANET
D'altra banda, a les 20.20 s'ha registrat una segona incidència entre Tordera i Maçanet, quan una pedra caiguda sobre la via ha provocat la sortida d'un eix d'un tren que feia el trajecte L'Hospitalet de Llobregat - Maçanet Massanes.
En aquest cas, no es van registrar ferits entre les deu persones que viatjaven al tren, que van ser evacuades amb ajuda externa i traslladades fins a la seva destinació.
Com a conseqüència d'aquesta incidència, la circulació ferroviària ha quedat interrompuda entre Tordera i Maçanet, amb un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Maçanet.
Renfe ha activat els seus equips tècnics per procedir a la canalització i retirada del tren, mentre que Adif ha desplaçat personal per revisar la infraestructura i retirar l'element que ha causat la incidència.