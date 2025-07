Renfe habilita aquest dilluns busos alternatius per les obres a Sant Vicenç de Calders (Tarragona)

TARRAGONA 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe oferirà aquest dilluns un servei alternatiu per carretera amb 380 circulacions i gairebé 21.000 places amb autobús per a les línies R4 sud, R2 sud i regionals del sud, per les obres d'Adif a Sant Vicenç de Calders (Tarragona).

L'R2 sud i els trens regionals del sud tindran un pla alternatiu de transport des de l'inici del servei des del dilluns 28 fins a les 14.00 i l'R4 disposarà del servei alternatiu tot el dia, informa Renfe aquest dissabte en un comunicat.

Les obres consisteixen en la instal·lació de nou aparells de via d'ample mixt, l'adequació de la línia aèria de contacte a la nova configuració, la instal·lació de nous pals i pòrtics i la seva inclusió a l'enclavament nou.

La interrupció durant el matí de dilluns es farà per fer simulacions comercials amb trens sense viatgers per garantir la fiabilitat de les noves instal·lacions, i les obres continuaran fins a setembre amb diferents afectacions de nit.

Des de les 14.00 de dilluns es restablirà el servei habitual a les línies R2 sud i trens regionals de les línies R14, R15, R16 i R17, mentre que el dimarts 29 es recuperarà el servei de l'R4 sud.

SERVEIS ALTERNATIUS

Per a l'R2 sud, de Cunit (Tarragona) a Sant Vicenç de Calders, s'oferirà un servei alternatiu per carretera amb parades a Segur de Calafell i Calafell (Tarragona) fins a les 14.00.

Pels regionals del sud (R14, R15, R16, R17) fins a les 14.00, de Barcelona estació de França a Cunit s'oferirà un tren regional per hora i sentit amb reforços puntuals en hora punta i dos trens de la línia R2 sud i un servei alternatiu per carretera de Cunit a Torredembarra (Tarragona).

Per a l'R4 sud hi haurà un servei alternatiu per carretera de Sant Vicenç de Calders al Vendrell (Tarragona) durant tot el dia de dilluns.

Per a l'R13 s'oferirà, durant tota la jornada del dilluns, un servei alternatiu per carretera entre Cunit - Sant Vicenç de Calders - la Plana amb parades intermèdies a Roda de Mar, Salomó, Vilabella, Nulles-Bràfim i Valls (Tarragona).

A més, del 16 de juny al 19 de desembre, a l'R13, els trajectes dels trens de la Plana (9.18) - Sant Vicenç de Calders i Sant Vicenç de Calders (11.18 i 12.55) - la Plana es faran per carretera, per obres de millora en la infraestructura.