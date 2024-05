Renfe demana comprar per app l'abonament de Rodalies mentre repara les màquines d'autovenda

BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

Renfe ha demanat aquest diumenge que els viatgers de Rodalies adquireixin el seu abonament en l'aplicació mòbil de Renfe Cercanías mentre repara l'avaria detectada dijous en la meitat de les màquines d'autovenda.

Des de dimecres ja s'han emès "més de 150.000 abonaments recurrents gratuïts per al segon quatrimestre", a través de l'app i a través de les màquines que segueixen funcionant, han informat a Europa Press aquest diumenge fonts de la ferroviària.

L'empresa distribuirà 150.000 fulletons que expliquen com comprar l'abonament a l'app i també contactarà via mòbil amb els més de 420.000 viatgers registrats en altres quatrimestres per informar-los de l'app.