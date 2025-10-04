Renfe critica que el "vandalisme grafiter" impedeix circular un tren de l'R3 de Rodalies

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha criticat que el "vandalisme grafiter" ha impedit a les 6.36 d'aquest dissabte la circulació d'un tren de la línia R3 de Rodalies amb sortida a Balenyà (Barcelona) i destinació a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
"Els 40 viatgers afectats patiran una demora de 33 minuts", ha assegurat Renfe en un comunicat.
La companyia ha dit que aquest tren quedarà immobilitzat tres dies i no podrà prestar el servei previst aquestes jornades, a més de destacar el cost econòmic que suposa la seva neteja: uns 20.000 euros per 312m2.
BALANÇ I INVERSIÓ EN SEGURETAT
Fins al 30 de setembre, Renfe constata 550 dies d'immobilització del material, "la qual cosa ocasiona retards i supressions de trens"; 45.000 m2 netejats; més de 5 milions d'euros de cost (neteja i costos indirectes, com afectacions a viatgers i no disposar del material), i 667 denúncies presentades.
Renfe ha afegit que s'ha reduït el nombre d'incursions respecte a l'any passat, en reforçar-se la seguretat en punts diagnosticats com a crítics a la xarxa; aplicar-se mesures del Pla Mesures Urgents de forma coordinada amb Mossos, Adif i Departament de Territori de la Generalitat; i invertir en Seguretat de Renfe a Catalunya, més de 20 milions.