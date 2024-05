Renfe i Adif convoquen les administracions per abordar un pla de transport per a aquest dilluns

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

Renfe i Adif han convocat una reunió per a aquest diumenge a les 20.00 hores aproximadament per abordar un pla de transport per a aquest dilluns, davant la previsió que continuï la incidència a Rodalies d'aquest diumenge.

Els convocats són la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i els Mossos d'Esquadra, han informat fonts de Renfe a Europa Press.

Un robatori de coure ha provocat una avaria generalitzada a Rodalies aquest diumenge des de primera hora del matí, que coincideix amb les eleccions catalanes.