Publicat 06/11/2026 15:32

Renfe activa un servei per carretera entre la Garriga i Figaró (Barcelona) per obres a l'R3

Archivo - Un tren de Rodalies sense servei
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha establert un pla alternatiu de transport per carretera entre les estacions de l'R3 de la Garriga i Figaró (Barcelona) del 16 de novembre al 14 de desembre.

Pretén garantir la mobilitat durant la renovació de la infraestructura que durà a terme Adif en aquelles dates al tram afectat, informa en un comunicat aquest divendres.

A més a més, des del 9 de novembre la companyia preveu modificar els horaris d'altres serveis alternatius per carretera establerts en el recorregut de l'R3, per "ajustar l'oferta a les necessitats de mobilitat dels usuaris i l'evolució dels treballs", i ha recomanat consultar els horaris abans d'iniciar un trajecte.

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