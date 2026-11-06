Renfe activa un servei per carretera entre la Garriga i Figaró (Barcelona) per obres a l'R3

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha establert un pla alternatiu de transport per carretera entre les estacions de l'R3 de la Garriga i Figaró (Barcelona) del 16 de novembre al 14 de desembre.
Pretén garantir la mobilitat durant la renovació de la infraestructura que durà a terme Adif en aquelles dates al tram afectat, informa en un comunicat aquest divendres.
A més a més, des del 9 de novembre la companyia preveu modificar els horaris d'altres serveis alternatius per carretera establerts en el recorregut de l'R3, per "ajustar l'oferta a les necessitats de mobilitat dels usuaris i l'evolució dels treballs", i ha recomanat consultar els horaris abans d'iniciar un trajecte.