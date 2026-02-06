Renaldo & Clara llancen 'Amb tu podria estar', primer avançament del seu nou disc

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
Renaldo & Clara han presentat aquest divendres 'Amb tu podria estar', el primer avançament del que serà el seu cinquè àlbum d'estudi, informa la discogràfica Primavera Labels en un comunicat.
La cantant, Clara Viñals, ha assegurat que li venia de gust fer una cançó pop de guitarres, "amb una lletra directa i senzilla, sense metàfores", i que funcionés com una mena de declaració d'amor.
El 'single' --que arriba tres anys després de l'últim treball de Viñals, 'La Boca Aigua'-- és una cançó "sobre el desig i l'amor que comença", que apunta a tot el que passa darrere les portes i ho sintetitza en una tornada que funciona com una espiral d'alegries.