Actualitzat 28/10/2026 17:40

Remei de Ca la Fresca publica l'EP 'Mesures extraordinàries'

Portada de 'Mesures extraordinàries'
BANKROBBER

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

La banda Remei de Ca la Fresca ha publicat aquest divendres l'EP 'Mesures extraordinàries' (Bankrobber), informa la discogràfica en un comunicat.

L'EP, de 4 cançons, neix de la necessitat de renovar el repertori en directe després d'un període d'"intensa activitat", i vol ampliar un univers sonor que oscil·la entre el rock, la psicodèlia, la música popular i l'experimentació.

El quartet presentarà les cançons del nou EP a la sala Razzmatazz de Barcelona el 13 de novembre.

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