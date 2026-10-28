Remei de Ca la Fresca publica l'EP 'Mesures extraordinàries'

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La banda Remei de Ca la Fresca ha publicat aquest divendres l'EP 'Mesures extraordinàries' (Bankrobber), informa la discogràfica en un comunicat.
L'EP, de 4 cançons, neix de la necessitat de renovar el repertori en directe després d'un període d'"intensa activitat", i vol ampliar un univers sonor que oscil·la entre el rock, la psicodèlia, la música popular i l'experimentació.
El quartet presentarà les cançons del nou EP a la sala Razzmatazz de Barcelona el 13 de novembre.