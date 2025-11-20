Reingressa a la presó voluntàriament l'intern fugit aquest dilluns de Quatre Camins (Barcelona)

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
L'intern que es va escapar dilluns durant una sortida programada del Centre Penitenciari Quatre Camins, situat a la Roca del Vallès (Barcelona), ha reingressat voluntàriament aquest dijous, segons informa el Govern en un comunicat.
L'intern va dir que es trobava malament en sortir del centre i va aprofitar el moment per pujar a una furgoneta que l'estava esperant.
Els Mossos d'Esquadra van iniciar un dispositiu de recerca i finalment ha tornat a ingressar a la presó per continuar complint condemna per un delicte de robatori amb força i intimidació, amb la previsió que surti en llibertat definitiva el 27 de juliol del 2032.