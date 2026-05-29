La Reial Acadèmia Nacional de Medicina homenatja el cirurgià Pere Piulachs amb una exposició

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
La Reial Acadèmia Nacional de Medicina d'Espanya (RANME) acull, a la seva seu de Madrid i fins al 16 d'octubre, una exposició en homenatge al cirurgià i acadèmic Pere Piulachs (1908-1976).
La mostra, en castellà i català, té un apartat dedicat a la biografia, un altre a la seva activitat en l'acadèmia i una altra a les aportacions científiques a la cirurgia, informa la RANME en un comunicat d'aquest divendres.
Va destacar en la cirurgia abdominal, de coll i vascular, i va crear el primer servei de cirurgia cardiovascular d'Espanya, i també va ser el primer degà de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Piulachs, que va treballar a Barcelona, Santiago de Compostel·la i Saragossa, va combinar la seva activitat com a catedràtic i cirurgià amb el seu interès per les humanitats, que el va portar a publicar llibres de poesia i a patricipar en cercles d'escriptors i filòsofs.
L'exposició ha estat comissariada per l'acadèmic José Antonio Rodríguez Montes, i ha comptat amb les col·laboracions dels professors Antonio Campos i Fernando Gilsanz.