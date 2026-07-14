El Rei sobre la selecció espanyola: "Espero que torni a donar-nos una altra alegria aquesta nit"

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El Rei Felip VI ha desitjat que la selecció espanyola masculina de futbol guanyi el partit de les semifinals del Mundial de Futbol 2026 que disputa contra França aquest dimarts: "Espero que torni a donar-nos una altra alegria aquesta nit".
Ho ha dit en l'obertura de la gala de lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, acte al que també ha assistit la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofia i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Durant el seu discurs, el Rei, que ha cridat a fomentar el talent dels joves i a acompanyar-los en el seu camí, ha tingut també unes paraules cap a "un altre grup de joves", en referència a la selecció, per animar-los a guanyar el partit d'aquest dimarts a la nit.