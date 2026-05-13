El Rei lliurarà al Canadà el Premi Joan Margarit de Poesia a Margaret Atwood

MADRID 13 maig (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI lliurarà dimecres vinent 20 de maig el III Premi Internacional Joan Margarit de Poesia a l'escriptora canadenca Margaret Atwood, en un acte que tindrà lloc a la Universitat Victoria de Toronto (Canadà).
Així ho ha confirmat l'Institut Cervantes en un comunicat en el qual, a més, assegura que en la cerimònia hi participaran el director de l'Institut Cervantes, Luis García Montero; la presidenta de Victoria University, Rhonda N. McEwen; el director de l'editorial La Cama Sol, Javier Santiso, i la filla i el net del poeta, Mònica Margarit i Pol Lezcano, respectivament.
L'acte inclourà una semblança dedicada a Atwood, lectures de poemes de l'autora guardonada i del poeta Joan Margarit, a més d'un interludi musical a càrrec d'un quartet de corda de la Toronto Symphony Orchestra, que interpretarà una composició de Joaquín Turina.
Aquest guardó celebra la tercera edició, impulsat per l'Institut Cervantes, l'editorial La Cama Sol i la família del poeta Joan Margarit. El setembre passat el jurat va decidir per unanimitat atorgar el premi a Atwood "per la seva obra poètica, escrita des dels inicis de la seva trajectòria literària, que destaca per un domini del llenguatge capaç de tractar temes com el feminisme, l'ecologia, l'amor o el desengany".
Així mateix, va destacar la seva capacitat per abordar les qüestions més rellevants de la societat contemporània des de la recerca de la identitat humana.
L'acte finalitzarà amb el lliurament del premi del Rei a la poeta, qui intervindrà amb el discurs titulat 'La poesia en temps difícils'. Com a part d'aquest reconeixement, el mateix discurs de la guardonada s'integrarà en una edició limitada que publicarà La Cama Sol, amb traduccions al castellà i l'anglès.