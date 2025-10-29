El Rei honra la memòria de les víctimes de la dana, "que ens pertany a tots i que entre tots hem de preservar"

VALÈNCIA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI ha traslladat l'"afecte de tota Espanya" als familiars de víctimes de la dana del 29 d'octubre de 2024 i ha homenatjat la seva memòria, "que ens pertany a tots i que entre tots hem d'i volem preservar". "La Reina i jo volem que el sapigueu: estem, ara i sempre, amb vosaltres", ha subratllat.
Així ho ha manifestat en el seu discurs en el funeral d'Estat pels 237 morts de la dana (229 a València, set a Conca i Albacete i una altra a Màlaga), al que ha acudit junt amb la reina Letizia i que ha finalitzat amb una ofrena floral i un minut de silenci.
Durant aquesta ofrena floral, que ha realitzat el Rei junt amb dos familiars de víctimes, varis dels assistents que van perdre a un ser estimat en la dana han aixecat els seus retrats en senyal de record.
En la seva intervenció, Felip VI ha recordat que "el que va ocórrer aquest dia, aquesta nit, i el que va seguir, ens porta a tots records tremendament durs i colpidors". "En aquella fatídica data, una terrible dana ens va colpejar amb força a Andalusia, Castella-la Manxa i, especialment, a València; i va deixar després de si, a més d'una destrucció desoladora i desenes de milers de damnificats, un immens dolor -moltíssim dolor- que encara sentim i seguirem sentint; vosaltres, familiars i amics de les víctimes, d'una forma que no puc si més no descriure; nosaltres, la societat, com una profunda sensació de pèrdua", ha asseverat.
El monarca ha posat l'accent en que "avui recordem, sobretot, a les víctimes d'aquella tragèdia perquè cada nom, cada història, cada persona, forma part d'una memòria que ens pertany a tots i que entre tots hem d'i volem preservar": "Elles són la raó, el cor i el sentit d'aquest dia; un dia d'emocions que costa posar en paraules, perquè cap aconsegueix expressar del tot el que un sent en haver de pronunciar-les".
En aquest punt, ha afirmat que va intentar posar-se en el lloc de les víctimes i imaginar què els podria dir, però "no existeixen les paraules perfectes": "Només sé que hi ha un sentiment de dolor sincer que m'uneix, que ens uneix, a vosaltres -a familiars, amics i sers estimats- i que us acompanya amb tot afecte en el vostre duel". "Un afecte, personal i de tota Espanya, que és necessari expressar avui", ha recalcat.
I, al mateix temps, ha defensat que "és necessari seguir analitzant les causes i circumstàncies de la tragèdia, amb la finalitat d'extreure amb rigor i serenitat les lliçons necessàries per millorar la nostra capacitat d'afrontar en el futur altres grans catàstrofes i evitar o minimitzar en tant que sigui possible les seves pitjors conseqüències".
"TOTS DESITGEM QUE NO TORNI A OCÓRRER"
"Tots desitgem que una cosa així no torni a ocórrer. Posem tots de la nostra part per impedir que es repeteixi", ha reivindicat, i ha garantit als familiars de les víctimes: "La Reina i jo volem que el sapigueu: estem, ara i sempre, amb vosaltres".
"Davant de tant dolor", el Rei ha desitjat que "tant de bo" aquestes paraules "arribin com una abraçada: per els qui tant van perdre, per els qui van ajudar i segueixen fent-ho, per els qui tracten de sobreposar-se, per els qui encara busquen les seves forces en els records". Una abraçada, ha continuat, "que superi barreres, que ens uneixi en l'esperança, que ens reconforte a tots, encara que sigui lleument, i que us recordi que no esteu sols".
I ha conclòs: "Què difícil és transformar les paraules en abraçades... però, així i tot, des del cor, és el que la Reina i jo intentem fer. Que la nostra abraçada plena d'afecte, de respecte i desig de consol, us arribi i us emboliqui sempre".