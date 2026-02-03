El rei Felip VI presideix la proclamació del Premi Princesa de Girona Social per Hatim Azahri

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
El jurat destaca la seva "admirable resiliència" i que és un motor del compromís comunitari
SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)
El rei Felip VI ha presidit aquest dilluns l'acte central del Tour del Talent a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), en el qual la Fundació Princesa de Girona ha lliurat el Premi Social 2026, dotat amb 20.000 euros, al fundador de l'associació juvenil Joves Units del Poble Sec, Harim Azahri.
El Rei ha estat rebut pel ministre de la Presidència, Justícia i Relació amb les Corts, Félix Bolaños; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; el conseller de la Presidència de la Generalitat i president en funcions, Albert Dalmau; la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo; la consellera d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcaldessa de Sant Boi i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret.
També per l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes; l'alcaldessa de Viladecans, Olga Morales; l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia; el president de la Fundació Princesa de Girona, Francisco Belil, i el director general de la Fundació, Salvador Tasqué, entre altres patrons i representants que han assistit a l'acte.
Durant l'acte s'ha projectat un vídeo de la princesa Leonor, que ha enviat un missatge reivindicant els valors de la fundació.
EL PROJECTE
Joves Units del Poble Sec és una entitat juvenil d'aquest barri barceloní, fundada el 2019, que reivindica un espai juvenil de referència i té com a propòsit empoderar als joves, implicar-los en la vida comunitària i permetre que despleguin el seu potencial a través de valors com la interculturalitat, la convivència, la solidaritat i la igualtat.
El jurat, presidit per Sergi Rodríguez López-Ros, ha destacat la seva "admirable resiliència" que ha convertit en motor del compromís comunitari a través de l'escolta activa de joves del territori, i ha subratllat que a través d'eines participatives ha creat un ecosistema integral que genera canvis estructurals.
"UNA GRAN RESPONSABILITAT"
En declaracions a la premsa, el guardonat ha assegurat que per a ell és "una gran responsabilitat i un gran honor al mateix temps" rebre el premi, que entén que és un reconeixement al conjunt de la tasca comunitària que milers d'associacions duen a terme diàriament a Barcelona.
"M'agradaria que la nostra entitat servís d'inspiració a altres entitats, de la ciutat, de Catalunya, d'Espanya, del món. Que es pugui veure que la joventut organitzada té capacitat d'incidència política, de transformar l'espai públic", ha afegit.
Azahri ha tingut també paraules en referència a Palestina: "La causa palestina és ara mateix la causa de la humanitat. En el moment en què la societat no surt a defensar els drets de la vida, del món, estem demostrant que tot val. Si a Palestina no posem fre, estem dient que es pot usar la violència per entrar allà on vulguem".
FINALISTES
Els finalistes han estat la fundadora i CEO de l'associació Decedario, Diana d'Arias; el fundador i director de MedBrain Global, Pol Ricart; l'enginyera en Telecomunicacions; fundadora de Saturn Labs, Natalia Rodríguez Núñez-Milara, i l'emprenedor i fundador de Háblalo, Mateo Nicolás Salvatto.
Ells, junt amb el guanyador, rebran el seu premi en una gala que se celebrarà en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona al juliol de 2026.
L'ACTE
A l'acte també han intervingut la nanocientífica i membre de la missió d'astronautes anàlogues Hypatia III Lucia Matamoros; el cineasta i Premi Princesa de Girona Art 2020, Guillermo Galoe, de la pel·lícula de la qual 'Ciutat sense somni' s'ha projectat un fragment; la creadora de la Fundació Art Pal·liatiu i Premi Princesa de Girona Social 2023, Sílvia Fernández, i el director de la Fundació Marianao, premiada Princesa de Girona 2012, Daniel Osàs, entre altres.
També han parlat els guanyadors del guardó Princesa de Girona als Valors de l'Esport 2025, la gimnasta artística Inés Bergua i el nedador Guillermo García, en un col·loqui moderat per la directora d'Esports de la Cadena SER, Laura Martínez, que ha explicat també amb els exjugadors de básquet Edgar San Epifanio i José Coego.
Abans del començament de l'acte, en una zona propera al recinte s'han concentrat una vintena de persones amb banderes republicanes i 'estelades', que han protestat en contra de la monarquia a crits de 'Visca la república!', per la seva banda, el Rei ha sortit a saludar a les persones que s'havien apropat a l'exterior del poliesportiu a rebre'l.
La jornada, que ha conclòs amb una actuació musical d'Alfred García, és l'acte central de la parada del Tour del Talent a Sant Boi, que va començar el dilluns i s'estendrà a municipis com Castelldefels, Viladecans i Gavà, i combina activitats d'innovació social, orientació acadèmica, connexió amb el món professional i la cultura i desenvolupament del talent jove.