El Rei destaca el "talent" dels 100 becats per la Fundació La Caixa per estudiar a l'estranger

MADRID 9 jul. (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI ha presidit aquest dijous la 44a edició de la cerimònia de lliurament de les beques de postgrau a l'estranger de la Fundació La Caixa.
Els 100 estudiants universitaris becats han estat seleccionats per la seva excel·lència entre 1.101 candidats i admesos en algunes de les millors universitats del món.
"El vostre talent i la vostra habilitat personal s'aniran polint i conformant en el camí", ha manifestat el Rei durant la seva intervenció en l'acte, en la qual ha assegurat que és "emocionant" veure que els becats tenen "una vida per davant plena de possibilitats, plena d'oportunitats" per desenvolupar el que volen fer, desenvolupar la seva vocació i "continuar perfeccionant".
El programa de beques de l'entitat té com a objectiu fomentar el talent d'estudiants excel·lents mitjançant l'ampliació de la seva formació a les millors universitats i centres de recerca del món.
Luis Sentís, referent internacional en robòtica humanoide i sistemes ciberfísics, s'ha adreçat als assistents en representació del col·lectiu de becaris de la Fundació La Caixa.
Catedràtic a la University of Texas at Austin, director de Good Systems i cofundador de l'empresa Apptronik, Sentís impulsa una robòtica centrada en les persones que combina innovació tecnològica amb una clara visió humanista orientada a la convivència segura entre humans i màquines.
La seva trajectòria internacional va començar als EUA gràcies a una beca de postgrau de la Fundació La Caixa que li va permetre cursar els estudis de màster a la Stanford University i assentar així les bases d'una carrera dedicada a integrar ètica, enginyeria i societat.
Al llarg de la seva carrera ha estat reconegut amb diversos guardons, entre els quals destaca el NASA Elit Team Award per les seves contribucions al Johnson Space Center.
Les 100 beques concedides estan repartides entre tres continents: 64 beques són per estudiar a Europa; 35, per estudiar a Amèrica, i 1, per estudiar a Àsia. Els països que atreuen més becaris són el Regne Unit (38) i els Estats Units (34).
Els 100 becaris de la promoció de l'any 2025 provenen de 27 províncies espanyoles i 1 districte portuguès. Cinc d'ells són originaris de l'Argentina, Cuba, Itàlia, el Líban i Sèrbia.
Les províncies d'origen amb més becaris són Barcelona (30), Madrid (22), Saragossa (4), Sevilla (3), Tarragona (3) i València (3). L'edat mitjana dels becaris en el moment de rebre la beca és de 24 anys.
Les universitats que reben més becaris són University of Cambridge (10), Columbia University (9), London School of Economics and Political Science (8), ETH Zürich (5), Harvard University (5) i University of Oxford (5).
Les disciplines més representades són matemàtiques (15), geografia, ciències polítiques i relacions internacionals (14), enginyeria i tecnologia (12), art i història (11), física (9), ciències de la vida (7) i dret (6).
A més de cobrir íntegrament el cost de la matrícula, les beques inclouen una assignació mensual per a manutenció, una dotació destinada a despeses de desplaçament i la participació en unes jornades d'orientació prèvies a la incorporació a les universitats de destinació.
Un altre dels grans valors afegits del programa és la integració dels becaris en l'Associació de Becaris de la Fundació La Caixa, una xarxa d'excel·lència integrada per més de 6.700 professionals de múltiples àmbits, els coneixements dels quals, experiències i trajectòries constitueixen un important referent tant en l'entorn acadèmic com en el professional.