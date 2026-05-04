El Rei destaca el paper del periodisme per consolidar la democràcia en el 50 aniversari de 'El País'

Els Reis presideixen l'acte dels 50 anys del diari amb Illa, Collboni i les ministres Díaz i Morant
BARCELONA, 4 maig (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI ha assegurat aquest dilluns que el periodisme "ha demostrat el seu paper crucial en la consolidació de les llibertats i la democràcia, una tasca que avui segueix molt vigent", en l'acte institucional dels 50 anys d'El País' que s'ha celebrat al Museu Marítim de Barcelona, coincidint amb la data del seu primer número, el 4 de maig del 1976.
"Vull reconèixer el paper dels informadors, de la premsa, en la construcció de l'Espanya democràtica i en la defensa de les institucions que l'articulen", ha dit en un acte amb la reina Letizia.
L'acte al Museu Marítim ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa; la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz; la ministra de Ciència, Diana Morant; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto.
Felip VI ha afirmat que durant la Transició va ser quan la professió periodística va resultar "especialment rellevant" en el seu suport a les reformes que exigien els espanyols i en la formació dels consensos.
Ha dit que 'El País' va formar part d'aquell moment i ha recordat el lema que va encunyar en el seu llançament 'El País, da que pensar' o 'Es para ponerse a pensar', i ha subratllat que "convé pensar i convé l'anàlisi seriosa del que succeeix".
El monarca ha recordat que quan va aparèixer el diari el 1976 --i ell anava a tercer d'EGB-- "va ser un assumpte molt comentat" a la seva casa, i ha assenyalat que el diari l'ha acompanyat com a font per estar informat des d'aquest moment, assenyalant que segueix llegint premsa en paper.
Ha rememorat que va reclamar llibertat i democràcia en el seu primer editorial, l'edició especial del 24 de febrer després de l'intent de cop d'estat: "Aquí jo tenia 13 anys i ho recordo bé: 'El País, amb la constitució".
ILLA
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitat els 50 anys d'El País', que ha dit que forma part de "la història col·lectiva i personal" de cadascú, i ha subratllat la seva defensa del bon periodisme com a bandera.
Ha assegurat que 50 anys després Espanya és "un país millor" i ha recordat tres moments d'aquest període a través de portades del diari: el restabliment de la Generalitat, la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona i la vacuna d'Hipra contra el coronavirus.
Illa ha afirmat que en un context com l'actual és necessari "recuperar la política de l'esperança davant la por".
En un vídeo, han felicitat l'aniversari del diari personalitats com els expresidents del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy, el cuiner Ferran Adrià, l'astronauta Sara García, l'atleta Ana Peleteiro i el còmic Andreu Buenafuente.
JOSEPH OUGHOURLIAN
El president de Prisa, Joseph Oughourlian, ha destacat l"infrangible compromís" del diari amb el periodisme, els valors democràtics i la veritat, que segons ell manté intactes des dels seus inicis.
Ha afirmat que el diari sempre ha treballat per als seus lectors, el seu dret a estar ben informats i desenvolupar el seu criteri propi "en un contracte moral" amb ells.
Oughourlian ha afirmat que les primeres cinc dècades d'El País' han estat un èxit, "amb les seves llums, les més, i les ombres, que han estat poques", en els quals s'ha convertit, segons ell, en el gran mirall de l'ADN democràtic d'Espanya.
El president de Prisa ha assegurat que 'El País' és un diari progressista, compromès amb la Constitució i la monarquia parlamentària: "Som monàrquics convençuts, és un pilar fonamental de la democràcia espanyola".
El director de 'El País', Jan Martínez Ahrens, ha ressaltat que el diari va ser "una obra col·lectiva" des dels seus inicis, i ha recordat l'atemptat mortal que va patir el 1978, que va costar la vida a un dels seus treballadors.