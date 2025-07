El Rei demana confiar en el talent jove i recolzar-lo "sempre i amb responsabilitat"

Destaca a la Fundació Princesa de Girona per "estrènyer llaços" entre Catalunya i la resta d'Espanya

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El rei Felip VI ha demanat aquest dimecres confiar en el talent dels joves i, com a societat, "recolzar sempre i amb responsabilitat a els qui estan cridats a construir el futur", en el seu discurs en la gala de lliurament dels Premis Princesa de Girona que se celebra aquest dimecres en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Ha dit que els Premis Princesa de Girona són una oportunitat perquè la societat es reconegui en els assoliments dels joves, i ha recordat el discurs d'un jove en la gala de l'any passat quan va dir que en ocasions els faltava un punt de trobada per tirar endavant les seves idees, i ha reafirmat la importància de comptar amb espais com el qual té la Fundació.

Ha destacat recursos com el Tour del Talent, que recorre diverses ciutats d'Espanya cada any, o els programes de la fundació sota la marca Generació.

Ha dit que aquesta feina té major sentit al món actual, "un context cada vegada més complex, incert i exigent, que condiciona el present i desafia el futur d'els qui, en aquesta etapa de les seves vides, avancen per definir el seu horitzó".

Per això, ha subratllat, és important "escoltar-los, obrir-los espais, brindar-los oportunitats i, sobretot, confiar en ells. Perquè allí on hi ha confiança, sorgeixen les idees, creix la iniciativa i s'enforteix el valor per crear i innovar".

I ha afegit que amb els premiats es vol transmetre el missatge que "quan es confia en el talent jove, vingui d'on vingui, es troba el seu camí i té el poder de transformar el present".

Ha desitjat que el talent que s'ha celebrat en aquesta gala animi als joves a "creure en si mateixos" i a crear en una joventut cada vegada més conscient, més capaç i més compromesa.

"ESTRÈNYER LLAÇOS"

Ha agraït als patrons, integrants i premiats de la Fundació Princesa de Girona la seva implicació, escoltar als joves i obrir-los espais i per demostrar la "capacitat de reacció" com a institució davant de la DANA.

També els ha agraït "contribuir de manera tan destacada a estrènyer els llaços entre Catalunya i les altres terres d'Espanya, llaços que es nodreixen de l'afecte i s'enriqueixen amb el coneixement mutu, la solidaritat i els grans propòsits compartits, particularment entre els joves".

ESPAI DE TROBADA

Ha afirmat que el Liceu, igual que l'Abadia de Montserrat que va visitar fa just un mes junt amb la Reina, és un espai de trobada de la cultura catalana, espanyola i europea: "És un espai emblemàtic en el qual la cultura es respira i es viu intensament i en el qual les emocions ens uneixen més que les paraules", ha assenyalat.

"Encara que diferents, tots dos llocs, veritables símbols de la història de Catalunya dels quals ens sentim tan orgullosos, comparteixen l'extraordinària capacitat d'unir-nos per celebrar i preservar el nostre patrimoni comú", ha dit.

Ha subratllat que aquesta mateixa capacitat d'unió la tenen també la Fundació Princesa de Girona i aquests premis, que aquest dimecres tornen a reunir entorn del dinamisme, al compromís i a l'esperança que representen els joves en una cita per "celebrar el seu talent, recolzar les seves aspiracions i reafirmar la confiança en la seva capacitat transformadora".

"INIESTA DE LA MEVA VIDA"

Al final del seu discurs, el Rei ha expressat el seu agraïment a la participació de l'exfutbolista Andrés Iniesta en la gala per les lliçons de gran valor per als joves, i ha pronunciat el cèlebre frase "Iniesta de mi vida".

Ha dit que els joves esportistes espanyols estan donant mostra dels seus valors, citant les medalles del waterpolo en el Mundial de Singapur, a més de la d'or d'Iris Tió en natació sincronitzada, i ha donat "ànim" a la selecció femenina de futbol que es juga aquest dimecres el seu pas a la final de l'Eurocopa.