El Rei defensa donar suport "amb visió d'estat" als científics en la seva tasca

Lliura els Premis Nacionals de Recerca 2025 a Barcelona
BARCELONA, 4 maig (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI ha defensat aquest dilluns impulsar, animar i fer costat "amb visió d'estat" als científics en la seva tasca al servei de la societat, ha dit en el discurs de clausura de l'acte de lliurament a Barcelona dels Premis Nacionals de Recerca 2025.
L'acte, celebrat al Palau de Pedralbes, ha comptat amb el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, entre d'altres.
El monarca ha apuntat que investigar és, abans de tot, una manera de mirar: "Mirar amb curiositat, amb rigor i amb llibertat. És endinsar-se en allò desconegut amb la convicció i la humilitat de saber que cada pregunta obre un camí i, cada resposta, al seu torn, noves preguntes".
Ha destacat que Barcelona és "una ciutat de referència a Espanya i a Europa, on la ciència, la cultura i la indústria dialoguen entre si amb una clara vocació internacional", i ha valorat la figura del català Narcís Monturiol, que al segle XIX va dissenyar el primer submarí modern i el nom del qual ara porta un dels submarins de l'Armada espanyola.
EL VALOR D'INVESTIGAR
El Rei també ha afirmat que, en el passat, la ciència espanyola "va resistir més que va avançar" però que en les últimes dècades ha crescut i s'ha consolidat un ampli consens social respecte al valor de la recerca i la innovació.
"És un temps de transformacions profundes que afecten la seguretat, l'energia, la salut, l'entorn natural, la tecnologia i la pròpia organització de les nostres societats. Necessitem saber més i millor, i cada vegada ho podem fer més ràpid, la qual cosa també té els seus reptes", ha afegit.
Sobre els premiats, ha subratllat l'amplitud que abasten els seus coneixements --des de la biologia molecular fins a l'enginyeria aplicada-- i ha dit que el seu talent se sosté sobre "dues grans aspiracions", que són entendre millor i servir millor la societat.
ELS PREMIATS
Els Premis Nacionals de Recerca 2025 han estat per a Andrés Aguilera (Biologia), Maria Pau Ginebra (Enginyeries i Arquitectura), Ignacio de la Torre (Humanitats), Josep Dalmau (Medicina i Ciències de la Salut), Ana María Traveset (Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals), Juan García-Bellido (Ciències Físiques dels Materials i de la Terra), Maria del Carme Rovira (Ciència i Tecnologia Químiques), María Soledad Martín (Transferència del Coneixement), Nuria María Oliver (Matemàtiques i Tecnologies de la informació i les comunicacions) i Montserrat Guillen (Dret i Ciències Econòmiques i Socials).
Els Premis Nacionals de Recerca per a Joves, per la seva banda, han estat concedits a Arnau Sebé (Biologia), Serí Abadal (Enginyeries i Arquitectura), Marta Sánchez de la Torre (Humanitats), Melissa García (Medicina i Ciències de la Salut), Marcos Fernández (Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals), María José Martínez (Ciències Físiques dels Materials i de la Terra), Jesús Campos (Ciència i Tecnologia Químiques), Fernando Manuel Moreno (Transferència de Coneixement), Jezabel Curbelo (Matemàtiques i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions) i Enrique Hernández (Dret i Ciències Econòmiques i Socials).